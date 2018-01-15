ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори.



За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

Вспышка кори продолжается на Украине. За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев). При этом, в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 – среди детей.