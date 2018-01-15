В Европе ухудшилась ситуация с заболеваемостью кори
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори.
За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.
Вспышка кори продолжается на Украине. За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев). При этом, в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 – среди детей.
Ещё по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и коклюша.
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учёта при планировании поездок.