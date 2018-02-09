В Госдуме обсудили вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
09.02.2018, 17:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе состоялось расширенное заседание комитета по вопросам семьи, женщин и детей на тему "Школа - территория безопасности. Взаимодействие семьи и школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних".
Руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов выразил надежду, что собравшиеся специалисты смогут найти решения вопросов, касающиеся обеспечения безопасности детей. "Крайне важно рассмотреть проблему с разных сторон, выслушать разные мнения, обменяться опытом. Ведь каждый из нас, приводя своего ребёнка, внука в школу хочет, чтобы его ребёнок был под присмотром и в безопасности", - отметил Неверов.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила о начале разработки предложений по гуманизации ответственности и по изменению системы профилактики преступлений несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Она подчеркнула, что меры профилактики безнадёжно устарели и не соответствуют новым вызовам и угрозам, с которыми сталкивается молодое поколение.
"Наша задача - выработать современные формы воспитательного характера в отношении "оступившихся" подростков как альтернативу наказанию и дать шанс на исправление. Институт принудительных мер воспитательного характера требует обновления и соотнесения с общественными и государственными интересами. Это даст шанс и обществу сохранить тысячи молодых судеб", - подчеркнула автор идеи.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунёва отметила, что основная цель заседания - собрать законодательные предложения непосредственно от субъектов профилактики. Она напомнила, что комитет продолжает работу над поправками в федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Документ предусматривает расширение перечня органов системы профилактики, участвующих в процессе взаимного информирования, дополняя его органами службы занятости населения.
По мнению Окунёвой, чрезвычайно важно обеспечить эффективное взаимодействие семьи и школы в плане профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Кроме того, следует продолжить работу по развитию служб школьной медиации, что позволит сократить общее количество и остроту конфликтных ситуаций с участием детей, считает Окунёва. "В рамках партпроекта "Крепкая семья" мы проводили конференцию на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя "Семья и социум: социальные, психологические и правовые аспекты", на которой были представлены разработки российских учёных и практиков в этой сфере", - отметила депутат.
Также, по мнению Окунёвой, требуется комплексная перезагрузка работы Комиссии по делам несовершеннолетних.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова считает, что одной из главных причин, почему учителя не уделяют достаточного внимания детям, является огромная бюрократическая нагрузка. "Учителя сегодня перегружены отчётами, анализами, планами. Наша задача - снять с учителя эту огромную нагрузку, чтобы у него было время и возможность заниматься конкретным ребёнком", - отметила она.
Ещё одна проблема - недостаточное количество психологов. "Сегодня на 800 детей приходится только один психолог, - констатировала депутат. - В такой ситуации ему сложно разбираться во внутреннем мире ребёнка, выявлять группы риска среди учащихся и вовремя на это реагировать".
Кроме того, Тутова считает необходимым вести речь о содержании образования, об экспертизе учебников. "Мы также предлагали, чтобы медико-педагогические комиссии были наделены правом иногда без родителей проводить психологическую диагностику ребёнка, потому что бывают ситуации, когда родители этому противятся, считают, что их дети не мешают классу", - подчеркнула депутат.
В свою очередь депутат Госдумы от Пермского края, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко рассказал о предложениях пермских коллег по совершенствованию работы комиссий по делам несовершеннолетних.
"Представляется целесообразным определить функции данной комиссии как органа исполнительной власти субъекта РФ. Предлагается возложить на эти комиссии функции контроля, который предполагает проверку соблюдения нормативных предписаний и принятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями", - рассказал депутат.
Парламентарий напомнил, что уже подготовлена и внесена законодательная инициатива, которой предлагается в федеральном законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании закрепить добровольное принятие решения - обращаться за психиатрической и наркологической помощью детям не с 15, а с 18 лет.
Свои предложения также озвучили представители МВД, Следственного комитета, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минздрава, субъектов Федерации и научного сообщества.
Руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов выразил надежду, что собравшиеся специалисты смогут найти решения вопросов, касающиеся обеспечения безопасности детей. "Крайне важно рассмотреть проблему с разных сторон, выслушать разные мнения, обменяться опытом. Ведь каждый из нас, приводя своего ребёнка, внука в школу хочет, чтобы его ребёнок был под присмотром и в безопасности", - отметил Неверов.
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила о начале разработки предложений по гуманизации ответственности и по изменению системы профилактики преступлений несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Она подчеркнула, что меры профилактики безнадёжно устарели и не соответствуют новым вызовам и угрозам, с которыми сталкивается молодое поколение.
"Наша задача - выработать современные формы воспитательного характера в отношении "оступившихся" подростков как альтернативу наказанию и дать шанс на исправление. Институт принудительных мер воспитательного характера требует обновления и соотнесения с общественными и государственными интересами. Это даст шанс и обществу сохранить тысячи молодых судеб", - подчеркнула автор идеи.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунёва отметила, что основная цель заседания - собрать законодательные предложения непосредственно от субъектов профилактики. Она напомнила, что комитет продолжает работу над поправками в федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Документ предусматривает расширение перечня органов системы профилактики, участвующих в процессе взаимного информирования, дополняя его органами службы занятости населения.
По мнению Окунёвой, чрезвычайно важно обеспечить эффективное взаимодействие семьи и школы в плане профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Кроме того, следует продолжить работу по развитию служб школьной медиации, что позволит сократить общее количество и остроту конфликтных ситуаций с участием детей, считает Окунёва. "В рамках партпроекта "Крепкая семья" мы проводили конференцию на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя "Семья и социум: социальные, психологические и правовые аспекты", на которой были представлены разработки российских учёных и практиков в этой сфере", - отметила депутат.
Также, по мнению Окунёвой, требуется комплексная перезагрузка работы Комиссии по делам несовершеннолетних.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова считает, что одной из главных причин, почему учителя не уделяют достаточного внимания детям, является огромная бюрократическая нагрузка. "Учителя сегодня перегружены отчётами, анализами, планами. Наша задача - снять с учителя эту огромную нагрузку, чтобы у него было время и возможность заниматься конкретным ребёнком", - отметила она.
Ещё одна проблема - недостаточное количество психологов. "Сегодня на 800 детей приходится только один психолог, - констатировала депутат. - В такой ситуации ему сложно разбираться во внутреннем мире ребёнка, выявлять группы риска среди учащихся и вовремя на это реагировать".
Кроме того, Тутова считает необходимым вести речь о содержании образования, об экспертизе учебников. "Мы также предлагали, чтобы медико-педагогические комиссии были наделены правом иногда без родителей проводить психологическую диагностику ребёнка, потому что бывают ситуации, когда родители этому противятся, считают, что их дети не мешают классу", - подчеркнула депутат.
В свою очередь депутат Госдумы от Пермского края, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко рассказал о предложениях пермских коллег по совершенствованию работы комиссий по делам несовершеннолетних.
"Представляется целесообразным определить функции данной комиссии как органа исполнительной власти субъекта РФ. Предлагается возложить на эти комиссии функции контроля, который предполагает проверку соблюдения нормативных предписаний и принятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями", - рассказал депутат.
Парламентарий напомнил, что уже подготовлена и внесена законодательная инициатива, которой предлагается в федеральном законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании закрепить добровольное принятие решения - обращаться за психиатрической и наркологической помощью детям не с 15, а с 18 лет.
Свои предложения также озвучили представители МВД, Следственного комитета, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минздрава, субъектов Федерации и научного сообщества.
Источник: Единая Россия