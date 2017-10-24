В Госдуме разрабатывается законопроект о паллиативной помощи – Толстой
24.10.2017, 18:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе разрабатывается законопроект о паллиативной помощи. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Пётр Толстой, выступая на II ежегодном Конгрессе онкологических пациентов в Общественной палате РФ.
По словам вице-спикера Госдумы, разрабатываемый документ, в частности, устанавливает особый статус для пациентов, нуждающихся в такой помощи, и закрепляет их права на её получение на всей территории России. Кроме того, он призван комплексно отрегулировать и привести к единообразию все вопросы, связанные с организацией и оказанием паллиативной помощи как взрослым, так и детям.
"У нас в стране катастрофическая ситуация с паллиативной помощью, помощью тем пациентам, которые нуждаются в ежедневном уходе, понимании, в нормальной жизни, несмотря на тяжкие заболевания и страшные диагнозы. Сегодня миллионы людей, которые в мучениях умирают в своих квартирах, брошены родными и самой системой здравоохранения. Поэтому сейчас комитет по охране здоровья Государственной Думы во главе с председателем комитета Дмитрием Морозовым совместно с известными благотворительными организациями разрабатывает законопроект о паллиативной помощи. Будем надеяться, что до Нового года нам удастся эту работу завершить, и мы получим хотя бы свод правил, по которым эта помощь будет оказываться", - подчеркнул Толстой, отметив, что такая же работа ведётся и в Министерстве здравоохранения.
Парламентарий добавил, что нерешёнными остаются и вопросы применения наркосодержащих препаратов, декриминализации правонарушений со стороны врачебного персонала в связи с их использованием, а понятия пропаганды в сфере оборота наркотических средств требуют уточнения.
Толстой также обратил внимание участников конгресса на недочёты в области организации здравоохранения в целом: различие в качестве оказания медицинских услуг в разных регионах России, недоступность сложных видов медицинских обследований, недостаток фельдшерских пунктов в сёлах и т.д. По его словам, депутаты надеются в ближайшие годы сделать все, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
"Необходимо ввести внятные правила, которые сделают медицинскую помощь равно доступной для всех жителей России, в независимости от места проживания, а также помогут помочь тем людям, которые нуждаются в длительном паллиативном лечении. Это, на самом деле, те задачи, которые требуют решения со стороны наших законодателей", - заключил зампред Госдумы.
Напомним, в конце сентября Пётр Толстой представил результаты мониторинга ситуации в сфере здравоохранения, данные для которого собирались по всей территории России. Сбор информации был проведён в рамках проекта Центрального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" "Мониторинг социальных конфликтов", куратором которого является депутат.
По словам вице-спикера Госдумы, разрабатываемый документ, в частности, устанавливает особый статус для пациентов, нуждающихся в такой помощи, и закрепляет их права на её получение на всей территории России. Кроме того, он призван комплексно отрегулировать и привести к единообразию все вопросы, связанные с организацией и оказанием паллиативной помощи как взрослым, так и детям.
"У нас в стране катастрофическая ситуация с паллиативной помощью, помощью тем пациентам, которые нуждаются в ежедневном уходе, понимании, в нормальной жизни, несмотря на тяжкие заболевания и страшные диагнозы. Сегодня миллионы людей, которые в мучениях умирают в своих квартирах, брошены родными и самой системой здравоохранения. Поэтому сейчас комитет по охране здоровья Государственной Думы во главе с председателем комитета Дмитрием Морозовым совместно с известными благотворительными организациями разрабатывает законопроект о паллиативной помощи. Будем надеяться, что до Нового года нам удастся эту работу завершить, и мы получим хотя бы свод правил, по которым эта помощь будет оказываться", - подчеркнул Толстой, отметив, что такая же работа ведётся и в Министерстве здравоохранения.
Парламентарий добавил, что нерешёнными остаются и вопросы применения наркосодержащих препаратов, декриминализации правонарушений со стороны врачебного персонала в связи с их использованием, а понятия пропаганды в сфере оборота наркотических средств требуют уточнения.
Толстой также обратил внимание участников конгресса на недочёты в области организации здравоохранения в целом: различие в качестве оказания медицинских услуг в разных регионах России, недоступность сложных видов медицинских обследований, недостаток фельдшерских пунктов в сёлах и т.д. По его словам, депутаты надеются в ближайшие годы сделать все, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
"Необходимо ввести внятные правила, которые сделают медицинскую помощь равно доступной для всех жителей России, в независимости от места проживания, а также помогут помочь тем людям, которые нуждаются в длительном паллиативном лечении. Это, на самом деле, те задачи, которые требуют решения со стороны наших законодателей", - заключил зампред Госдумы.
Напомним, в конце сентября Пётр Толстой представил результаты мониторинга ситуации в сфере здравоохранения, данные для которого собирались по всей территории России. Сбор информации был проведён в рамках проекта Центрального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" "Мониторинг социальных конфликтов", куратором которого является депутат.
Источник: Единая Россия