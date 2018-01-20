В Госдуму направлен правительственный законопроект о новом механизме контроля лекарств
20.01.2018, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В отношении первых трёх серий лекарственного препарата, впервые произведённого в России или впервые ввозимого в страну, предлагается дополнительно представлять протокол испытаний в Росздравнадзор
Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения", согласно которому предлагается повысить эффективность механизма выпускного контроля препаратов, и поручило его направить на рассмотрение в Госдуму. Соответствующий перечень решений опубликован на сайте Правительства РФ.
"В отношении первых трёх серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведённого в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву РФ и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями", - отмечается в пояснительной записке.
Данный законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности 9 января. На заседании Правительства 18 января данный проект законы был одобрен и рекомендован к рассмотрению в Госдуме в соответствующем порядке.
Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения", согласно которому предлагается повысить эффективность механизма выпускного контроля препаратов, и поручило его направить на рассмотрение в Госдуму. Соответствующий перечень решений опубликован на сайте Правительства РФ.
"В отношении первых трёх серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведённого в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву РФ и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями", - отмечается в пояснительной записке.
Данный законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности 9 января. На заседании Правительства 18 января данный проект законы был одобрен и рекомендован к рассмотрению в Госдуме в соответствующем порядке.
Источник: Единая Россия