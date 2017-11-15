В Госдуму внесён законопроект о патриотическом воспитании в РФ
15.11.2017, 21:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты фракции "Единой России" внесли в Государственную Думу проект федерального закона "О патриотическом воспитании в РФ". Целью документа является установление единого подхода к патриотическому воспитанию посредством определения полномочий органов госвласти в сфере патриотического воспитания и определения единого терминологического аппарата в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.
В частности, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государств. Такая деятельность направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации граждан, формирование у них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества.
В проекте закона содержится и само понятие патриотизма. Согласно документу, это "нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества".
Разработчики отмечают, что в некоторых субъектах РФ уже приняты законы о патриотическом воспитании. Данный федеральный законопроект призван установить единообразие в подходе органов госвласти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан на всей территории РФ путём определения системы патриотического воспитания, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях.
Инициативой определяются основные направления и цели воспитания и принципы системы патриотического и духовно-нравственного воспитания. Законопроектом предусматривается, что финансовое обеспечение системы патриотического и духовно-нравственного воспитания может осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, собственных или привлеченных средств юридических и физических лиц, а также за счет иных источников.
В частности, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государств. Такая деятельность направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации граждан, формирование у них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества.
В проекте закона содержится и само понятие патриотизма. Согласно документу, это "нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества".
Разработчики отмечают, что в некоторых субъектах РФ уже приняты законы о патриотическом воспитании. Данный федеральный законопроект призван установить единообразие в подходе органов госвласти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан на всей территории РФ путём определения системы патриотического воспитания, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях.
Инициативой определяются основные направления и цели воспитания и принципы системы патриотического и духовно-нравственного воспитания. Законопроектом предусматривается, что финансовое обеспечение системы патриотического и духовно-нравственного воспитания может осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, собственных или привлеченных средств юридических и физических лиц, а также за счет иных источников.
Источник: Единая Россия