В Госдуму внесён законопроект об обязательном восстановлении вырубленных лесов
05.02.2018, 16:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу на рассмотрение внесён законопроект об обязательном восстановлении вырубленных лесов, сообщается нa сайте Правительства РФ.
"Цель законопроекта - обязательное восстановление вырубленных, погибших, повреждённых лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Предлагается законодательная норма, согласно которой лесовосстановление нa участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование должны выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает, что лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади рубки - в пределах соответствующего региона.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования воспроизводства лесов", - сообщается на сайте Правительства РФ.
Напомним, что законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 1 февраля 2018 года.
"Цель законопроекта - обязательное восстановление вырубленных, погибших, повреждённых лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Предлагается законодательная норма, согласно которой лесовосстановление нa участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование должны выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает, что лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади рубки - в пределах соответствующего региона.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования воспроизводства лесов", - сообщается на сайте Правительства РФ.
Напомним, что законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 1 февраля 2018 года.
Источник: Единая Россия