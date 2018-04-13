ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с рядом коллег-парламентариев внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США. Документ предоставляет Правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединённых Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так её граждан и юридических лиц", – заявил Володин.

По его словам, законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций. "После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", – отметил спикер нижней палаты парламента.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", – добавил Володин.



