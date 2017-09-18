В Госдуму внесут законопроект о праве Роспотребнадзора совершать контрольные закупки товаров и услуг
«Внести в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в закон РФ «О защите прав потребителей» и федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назначена официальным представителем Правительства РФ при рассмотрении палатами парламента данного законопроекта.
Сообщается, что законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.