ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО был установлен и задержан 22-летний житель Самары.

Во время личного досмотра, в дорожном чемодане обвиняемого обнаружены вакуумные пакеты с кристаллическим веществом, общим весом 25 килограммов. Согласно заключению эксперта, изъятые наркотические вещества являются производными от N-метилэфедрона.

В ходе предварительного следствия обвиняемый рассказал следователям, что наркотические средства он привёз в Хабаровск и должен был передать их бесконтактным способом, осуществив «закладки» наркотика в разных районах краевой столицы. Данную работу он нашёл по объявлению в сети «Интернет» и знал о незаконности своих действий, однако в связи с тяжёлым материальным положением согласился преступить закон.

Наркотики курьер получал в Московской области и перевозил по указанным адресам, а затем получал денежные средства. Стоимость доставки одной партии смертельного вещества варьировалась от 100 до 700 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники транспортной полиции выезжали в Самару для проведения обысков по месту жительства фигуранта. В ходе обыска был обнаружен и изъят дорогостоящий автомобиль, приобретённый на деньги, добытые преступным путём. По решению суда на автомобиль наложен арест и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

По решению Железнодорожного районного суда г. Хабаровска постановлен обвинительный приговор. 22-летний подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, суд назначил наркокурьеру наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Транспортное средство обращено в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении других участников преступной группы проводится расследование.