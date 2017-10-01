ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый детский сад в Химках открыл свои двери для первых воспитанников, дошкольное учреждение "Мишутка" рассчитано на 152 места, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Дошкольное учреждение располагается на территории жилого комплекса "Мишино" в микрорайоне Клязьма-Старбеево и занимает площадь порядка 4 тыс. кв. метров. В трёхэтажном здании размещены пищеблок, медицинская часть, музыкальный зал, игровые комнаты и спальни, раздевалки, служебно-бытовые помещения. Главная изюминка сада — огромный спортивный зал, площадь которого составляет порядка 200 кв. метров", – говорится в сообщении.

В саду есть также сенсорная комната, оснащённая современным оборудованием. Элементы, содержащиеся в комнате, предполагают тактильный контакт и развитие органов чувств.

"Этот детский сад можно по праву назвать одним из самых современных и комфортных дошкольных учреждений округа. Здесь есть всё, что необходимо малышам. Юные химчане уже занимаются здесь, в скором времени сад пополнится новыми жителями, так как он очень большой и рассчитан на восемь групп, — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

На территории оборудованы детские площадки с навесами и полимерным безопасным покрытием, установлено необходимое ограждение и освещение. Сад обустроен согласно требованиям программы "Доступная среда" — установлены пандусы, предусмотрены понижения, есть лифт для перемещения маломобильных групп населения.