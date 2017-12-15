ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, обвиняемого в совершении 60 эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) не менее 84 убийств. Жертвами Попкова были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.

За совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков уже был осуждён к пожизненному лишению свободы. Вместе с тем работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, и следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть ещё 60 эпизодов преступлений.

В ходе следствия проведена тщательная аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок. По результатам изучения произведена выборка преступлений, имеющих почерк, присущий Попкову, после чего следователями СКР подготовлена тактика производства следственных действий с обвиняемым, в рамках которой установлен необходимый психологический контакт, благодаря которому он дал признательные показания. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет.

Целенаправленная работа следствия по раскрытию серий преступлений «ангарского маньяка» позволила собрать неопровержимые доказательства виновности Попкова. В рамках расследования следователями установлены прямые очевидцы и свидетели преступной деятельности Попкова. Допрошено свыше 1000 свидетелей, в том числе лица, проживающие в различных регионах РФ (от Сахалинской до Калининградской области), а также за пределами РФ. Произведено более 150 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных.

Следователями СКР проведены дополнительные осмотры мест происшествий, в том числе в труднодоступной местности – лесных массивах, водоемах, болотистой местности, с привлечением и применением тяжелой спецтехники – экскаваторов, тракторов и привлечением водолазов, а также специалистов различного рода и новейшей криминалистической техники СК России.

В рамках производства осмотров мест происшествий обнаружены места захоронения - сокрытия тел потерпевших с давностью в 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений (топоры, отвёртки, ножи), а также предметы и объекты, на которые в своих показаниях указывал обвиняемый Попков.

Обстоятельства совершённых Попковым преступлений, способы и мотивы убийств, вид орудий преступлений, количество и характер причинённых телесных повреждений, поведение Попкова до, во время и после совершённых преступлений вызывали сомнения в его психической полноценности, в связи с чем, в рамках уголовного дела были назначены и проведены психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения России. Согласно выводам экспертов, Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы его лишать возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На момент проведения экспертизы Попков также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело, объём которого составил 322 тома, с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.