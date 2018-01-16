В Истринском районе проводится проверка по факту обнаружения тел четырех человек
16.01.2018, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января 2018 года вечером на территории полигона твёрдо-бытовых отходов, расположенного в деревне "Обновлённый труд" Истринского района в самодельной постройке охранниками обнаружены тела четырёх человек без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка.
К настоящему времени проведён осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти – переохлаждение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
К настоящему времени проведён осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Предварительная причина смерти – переохлаждение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: Следственный комитет