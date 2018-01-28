ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области по подозрению в незаконном хранении наркотических средств был задержан 24-летний ивановец.

При личном досмотре в присутствии понятых полицейские изъяли у задержанного вещество коричневого цвета. Согласно результатам исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Ивановской области изъятым является наркотическое средство гашиш массой порядка 10 грамм.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.