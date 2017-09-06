ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура Вахитовского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Грузии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для человека, совершённое из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 2 апреля 2017 года около 2 ч в помещении ночного клуба, расположенного на ул. Баумана, между обвиняемым и посетителем заведения произошёл конфликт из-за девушки. После того, как сотрудники охраны ночного клуба выпроводили конфликтующих посетителей из помещения кафе, обвиняемый с подельниками избили молодого человека и нанесли ему неустановленным колюще-режущим предметом не менее трёх ударов в живот.

После этого злоумышленники с места преступления скрылись.

Свою вину он признал частично.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.