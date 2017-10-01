В Крыму оперативно найдена пропавшая девочка
На поиски пропавшего ребёнка незамедлительно был ориентирован весь личный состав отдела полиции, а также местные жители, которым была не безразлична судьба девочки-подростка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими и общественниками в течение двух часов в лесу была обнаружена пропавшая.
В ходе беседы с подростком стражи порядка выяснили, что у матери с отцом ребёнка произошел словесный конфликт. Испугавшись, девочка ушла прогуляться к лесу. Спустя некоторое время она решила вернуться домой, но поняла, что заблудилась.
Некоторое время она бродила по лесу, пока не нашла тропу, которая вывела ее прямо к тому месту, где еёе искали оперативники и общественники.
За время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетней, к счастью, совершено не было. Школьница возвращена домой.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кировскому району провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями.