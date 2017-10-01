ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ОМВД России по Кировскому району поступило телефонное сообщение о том, что несовершеннолетняя девочка ушла из дома в лес и до настоящего времени местонахождение её не установлено.

На поиски пропавшего ребёнка незамедлительно был ориентирован весь личный состав отдела полиции, а также местные жители, которым была не безразлична судьба девочки-подростка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими и общественниками в течение двух часов в лесу была обнаружена пропавшая.

В ходе беседы с подростком стражи порядка выяснили, что у матери с отцом ребёнка произошел словесный конфликт. Испугавшись, девочка ушла прогуляться к лесу. Спустя некоторое время она решила вернуться домой, но поняла, что заблудилась.

Некоторое время она бродила по лесу, пока не нашла тропу, которая вывела ее прямо к тому месту, где еёе искали оперативники и общественники.

За время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетней, к счастью, совершено не было. Школьница возвращена домой.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кировскому району провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями.