В. Матвиенко: К концу 2018 года в стране должно быть построено более девяноста перинатальных центров
30.10.2017, 20:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки осмотрела недавно открытый перинатальный центр в городе Коломна Московской области.
"Это уникальное медицинское учреждение, которое было построено в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Только в этом году в Московской области построено три таких крупных учреждения", - сказала Валентина Матвиенко.
Она отметила, что программа реализуется в полном объёме. Кроме того, строятся и другие объекты – родильные дома, создаются акушерские отделения.
По словам Председателя СФ, к концу 2018 года в стране должно быть построено более девяноста перинатальных центров. "Это система, которая позволит улучшить демографию в стране, что имеет огромное значение для сохранения жизни и здоровья детей, для улучшения демографической ситуации в регионе".
Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки осмотрела недавно открытый перинатальный центр в городе Коломна Московской области
Валентина Матвиенко считает, что региональное правительство сделало эти вопросы приоритетными в своей работе. "Не случайно Московская область по многим показателям занимает лидирующее положение в России, первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Происходит снижение уровня младенческой смертности".
"Выбранное направление - самое выгодное вложение средств областного бюджета в здоровье населения", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Вместе с тем, по мнению Валентины Матвиенко, построить здание – ещё не решение проблемы. "Нужны подготовленные кадры для работы на современном оборудовании". Она обратила внимание на то, что не во всех субъектах Федерации есть возможность собрать в одном учреждении высококвалифицированные кадры.
Отвечая на вопрос о значительной разнице в уровне социально-экономического развития регионов, Валентина Матвиенко сказала, что шаги, предпринимаемые в рамках осуществления Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации до 2025 года, новые межбюджетные отношения и меры поддержки регионов направлены на его выравнивание.
По словам Председателя СФ, очень многое зависит от эффективности управленческих региональных команд, от того внимания, которое уделяется созданию условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.
"Мы этому придаём большое значение и видим позитивные подвижки", - сказала Валентина Матвиенко.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал, что в скором времени в регионе откроется ещё два подобных учреждения.
В ходе поездки в регион глава СФ также познакомилась с экспозицией коломенской Музейной фабрики пастилы. Искусство производства Коломенской пастилы известно ещё с XIV века, и стало брендом региона.
В поездке Председателя СФ Валентину Матвиенко сопровождают губернатор Московской области Андрей Воробьёв и сенатор от региона, член Комитета СФ по социальной политике Виктор Абрамов.
"Это уникальное медицинское учреждение, которое было построено в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Только в этом году в Московской области построено три таких крупных учреждения", - сказала Валентина Матвиенко.
Она отметила, что программа реализуется в полном объёме. Кроме того, строятся и другие объекты – родильные дома, создаются акушерские отделения.
По словам Председателя СФ, к концу 2018 года в стране должно быть построено более девяноста перинатальных центров. "Это система, которая позволит улучшить демографию в стране, что имеет огромное значение для сохранения жизни и здоровья детей, для улучшения демографической ситуации в регионе".
Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки осмотрела недавно открытый перинатальный центр в городе Коломна Московской области
Валентина Матвиенко считает, что региональное правительство сделало эти вопросы приоритетными в своей работе. "Не случайно Московская область по многим показателям занимает лидирующее положение в России, первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Происходит снижение уровня младенческой смертности".
"Выбранное направление - самое выгодное вложение средств областного бюджета в здоровье населения", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Вместе с тем, по мнению Валентины Матвиенко, построить здание – ещё не решение проблемы. "Нужны подготовленные кадры для работы на современном оборудовании". Она обратила внимание на то, что не во всех субъектах Федерации есть возможность собрать в одном учреждении высококвалифицированные кадры.
Отвечая на вопрос о значительной разнице в уровне социально-экономического развития регионов, Валентина Матвиенко сказала, что шаги, предпринимаемые в рамках осуществления Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации до 2025 года, новые межбюджетные отношения и меры поддержки регионов направлены на его выравнивание.
По словам Председателя СФ, очень многое зависит от эффективности управленческих региональных команд, от того внимания, которое уделяется созданию условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.
"Мы этому придаём большое значение и видим позитивные подвижки", - сказала Валентина Матвиенко.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал, что в скором времени в регионе откроется ещё два подобных учреждения.
В ходе поездки в регион глава СФ также познакомилась с экспозицией коломенской Музейной фабрики пастилы. Искусство производства Коломенской пастилы известно ещё с XIV века, и стало брендом региона.
В поездке Председателя СФ Валентину Матвиенко сопровождают губернатор Московской области Андрей Воробьёв и сенатор от региона, член Комитета СФ по социальной политике Виктор Абрамов.
Источник: Совет Федерации