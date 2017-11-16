ОРЕАНДА-НОВОСТИ На днях в Москве состоялось рабочее совещание Всемирного Фонда дикой природы (WWF) в России по проблемным вопросам сохранения дикого северного оленя таймырской популяции.



Совещание, которое провёл Владимир Кревер, директор программы по сохранению биоразнообразия WWF в России, было созвано по инициативе природоохранных органов Красноярского края: Министерства экологии и рационального природопользования, а также Дирекции заповедников. Дело в том, что в последнее время в Красноярском крае участились случаи браконьерской охоты и незаконного преследования дикого северного оленя с целью хищнической резки пантов. Как правило, после такого обращения с животными, сокращается их численность, уменьшается воспроизводство поголовья, что наносит существенный урон популяции.



Необходимо отметить, что ареал двух крупных популяций дикого северного оленя (таймырская и лено-оленёкская), расположен на территории двух субъектов России – Красноярского края и Якутии, причем олени этих популяций постоянно контактируют между собой. В связи с этим, состоялось межрегиональное совещание с приглашением заинтересованных сторон.



В обсуждении приняли участие представители Якутии – начальник управления по охотничьим ресурсам Дирекции биоресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я) Иннокентий Семенов и и.о. директора ИБПК СО РАН Иннокентий Охлопков.



Инициативную группу из Красноярского края представили Леонид Колпашиков, Михаил Бондарь, Александр Коробкин и Павел Кочкарев. От WWF в России -- Владимир Кревер, Михаил Стишов и Всеволод Степаницкий. На совещании от Росохотрыболовсоюза РФ присутствовал Андрей Сицко, ФГБУ «Центрохотконтроль» -- Павел Павлов и Алексей Вайсман. Также на совещание была приглашена Ольга Етилина -- исполнительный директор национального союза оленеводов РФ.



В ходе были заслушаны и просмотрены презентации, подготовленные специалистами регионов. Представители Красноярского края изложили суть проблемных вопросов, затем стороны обсудили высказанные предложения специалистов и продумали возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.



По итогам совещания стороны приняли совместное решение обратиться в Минприроды РФ о создании рабочей группы по охране таймырской и лено-оленёкской популяций дикого северного оленя. Участниками совещания поддержаны предложения по проведению совместного изучения проблемы и созданию межрегиональной рабочей группы по данному виду оленя, проведению мониторинга посредством авиаучётов и спутникового слежения, а также усиления борьбы с браконьерством по местам миграции, зимовок и летовок животных, а также созданию специализированных отрядов по охране их миграционных путей. Предложения по авиаучётным работам, изучению внутристадного половозрастного состава популяции дикого северного оленя внесены для обсуждения и дальнейшего решения через WWF в России.



Участники совещания выразили общее мнение по объединению усилий для принятия грамотных решений по возникшим проблемным вопросам таймырской и лено-оленёкской популяций и борьбы с браконьерством на территориях Красноярского края и Республики Саха (Якутия).



В конце заседания принято протокольное решение, которое будет направлено в Минприроды РФ и заинтересованным органам субъектов РФ.