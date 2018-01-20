В Мосгордуме обсудят усиление мер безопасности в школах
20.01.2018, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Если говорить сугубо юридически, то, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение безопасности учащихся относится к компетенции образовательных организаций, а непосредственно этой деятельностью занимаются охранные предприятия. Менять действующее законодательство нет необходимости, поскольку и в Уголовном кодексе РФ, и в КОАП чётко прописано, кто несёт ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей. Таким образом, проблема - в фактическом соблюдении установленных правил. Кроме того, следует усовершенствовать механизм отбора и контроля работы охранных предприятий, предлагающих свои услуги образовательным учреждениям. И, очевидно, ключевым критерием должна быть не самая низкая стоимость, а качество предоставляемых ими услуг.
Член комиссии МГД по безопасности Евгений Герасимов, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Я думаю, что мы в ближайшее время соберём комиссию по безопасности и обсудим вопросы о нападениях на школы. Меры безопасности существуют в каждой школе, при входе проверяют, с чем приходят ребята. Но это уже такой сигнал, значит, нужно усилить безопасность обязательно.
Конечно, и в семье надо понять, что происходит, и во взаимоотношениях с педагогами. И вообще, необходимо, чтобы всё-таки помимо учёбы внимание уделялось и воспитательному процессу. Нужно больше вовлекать детей в общественную жизнь. Тогда этого не будет происходить. Мы с коллегами обязательно обсудим всё это».
Член комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Алексей Мишин, депутатское объединение «Моя Москва»:
«Необходимо проводить в школах собрания родителей подростков с участием психологов. В качестве профилактики я предлагаю такие собрания проводить для родителей, к примеру, пятых-седьмых классов. В первую очередь, специалисты должны проговаривать, какие признаки изменений психологического состояния могут быть у подростка, объяснять взрослым, как с ним общаться. Потому что в это время как раз происходят конфликты в семье, родители теряют связь со своим ребёнком, не понимают, что с ним происходит.
Я бы начал работать не с самими подростками, а с родителями. Объяснил им, что существуют различные признаки, на основании которых можно сделать вывод, что с вашим ребёнком не всё хорошо, и необходимо обратиться за помощью или к школьному психологу, или в местную поликлинику. Это могло бы быть реализовано в отношении трудных подростков, которые есть почти в каждой школе».
Председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Не думаю, что в школах Москвы необходимо вводить дополнительные меры безопасности в связи с последними происшествиями в других городах. Однако соблюдать уже действующие правила необходимо. Хочу подчеркнуть, что госпрограмма, обеспечивающая безопасность школ в столице, профинансирована в полном объёме».
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло в пятницу, 19 января. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший - подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.
В среду, 17 января в ходе драки на перемене десятиклассник нанёс ножевое ранение однокласснику в школе Сосновского района Челябинской области.
В понедельник, 15 января в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает РИА «Новости».
- Если говорить сугубо юридически, то, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение безопасности учащихся относится к компетенции образовательных организаций, а непосредственно этой деятельностью занимаются охранные предприятия. Менять действующее законодательство нет необходимости, поскольку и в Уголовном кодексе РФ, и в КОАП чётко прописано, кто несёт ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей. Таким образом, проблема - в фактическом соблюдении установленных правил. Кроме того, следует усовершенствовать механизм отбора и контроля работы охранных предприятий, предлагающих свои услуги образовательным учреждениям. И, очевидно, ключевым критерием должна быть не самая низкая стоимость, а качество предоставляемых ими услуг.
Член комиссии МГД по безопасности Евгений Герасимов, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Я думаю, что мы в ближайшее время соберём комиссию по безопасности и обсудим вопросы о нападениях на школы. Меры безопасности существуют в каждой школе, при входе проверяют, с чем приходят ребята. Но это уже такой сигнал, значит, нужно усилить безопасность обязательно.
Конечно, и в семье надо понять, что происходит, и во взаимоотношениях с педагогами. И вообще, необходимо, чтобы всё-таки помимо учёбы внимание уделялось и воспитательному процессу. Нужно больше вовлекать детей в общественную жизнь. Тогда этого не будет происходить. Мы с коллегами обязательно обсудим всё это».
Член комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Алексей Мишин, депутатское объединение «Моя Москва»:
«Необходимо проводить в школах собрания родителей подростков с участием психологов. В качестве профилактики я предлагаю такие собрания проводить для родителей, к примеру, пятых-седьмых классов. В первую очередь, специалисты должны проговаривать, какие признаки изменений психологического состояния могут быть у подростка, объяснять взрослым, как с ним общаться. Потому что в это время как раз происходят конфликты в семье, родители теряют связь со своим ребёнком, не понимают, что с ним происходит.
Я бы начал работать не с самими подростками, а с родителями. Объяснил им, что существуют различные признаки, на основании которых можно сделать вывод, что с вашим ребёнком не всё хорошо, и необходимо обратиться за помощью или к школьному психологу, или в местную поликлинику. Это могло бы быть реализовано в отношении трудных подростков, которые есть почти в каждой школе».
Председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Не думаю, что в школах Москвы необходимо вводить дополнительные меры безопасности в связи с последними происшествиями в других городах. Однако соблюдать уже действующие правила необходимо. Хочу подчеркнуть, что госпрограмма, обеспечивающая безопасность школ в столице, профинансирована в полном объёме».
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло в пятницу, 19 января. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По данным прокуратуры, после нападения в больницы попали шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть и нападавший - подросток пытался ранить себя ножом и выпрыгнул из окна.
В среду, 17 января в ходе драки на перемене десятиклассник нанёс ножевое ранение однокласснику в школе Сосновского района Челябинской области.
В понедельник, 15 января в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает РИА «Новости».
Источник: Мосгордума