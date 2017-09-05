В Московской области следователями организована проверка по факту падения башенного крана в Химках
05.09.2017, 18:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области проводится доследственная проверка по факту башенного крана.
Как установлено следствием, 5 сентября 2017 года на строительном объекте группы ПИК в городе Химки произошло падение башенного крана при его монтаже подрядчиком ООО "Вертикаль", в результате чего погибло два человека и ещё трое пострадало. В настоящее время трое работников находятся в медицинском учреждении с повреждениями различной степени тяжести. Все потерпевшие сотрудники ООО "Вертикаль".
Следователи работают на месте происшествия, проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как установлено следствием, 5 сентября 2017 года на строительном объекте группы ПИК в городе Химки произошло падение башенного крана при его монтаже подрядчиком ООО "Вертикаль", в результате чего погибло два человека и ещё трое пострадало. В настоящее время трое работников находятся в медицинском учреждении с повреждениями различной степени тяжести. Все потерпевшие сотрудники ООО "Вертикаль".
Следователи работают на месте происшествия, проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: Следственный комитет России