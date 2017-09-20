В Московской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местного жителя
20.09.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное по факту безвестного исчезновения 52-летнего жителя города Сергиева Посада Олега Шкуратько по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что в Московской области, в частности в Сергиево-Посадском районе, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане, которые выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации руководителем ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение процессуальной проверки по данному факту.
В ходе проверки установлено, что вечером 23 июля 2017 года Шкуратько вышел из дачного дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. У потерпевшего не имелось оснований сменить место жительства и прервать общение с близкими родственниками, по мнению которых, в отношении него совершено преступление.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Шкуратько и лиц, причастных к его исчезновению.
Ранее в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что в Московской области, в частности в Сергиево-Посадском районе, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане, которые выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации руководителем ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение процессуальной проверки по данному факту.
В ходе проверки установлено, что вечером 23 июля 2017 года Шкуратько вышел из дачного дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. У потерпевшего не имелось оснований сменить место жительства и прервать общение с близкими родственниками, по мнению которых, в отношении него совершено преступление.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Шкуратько и лиц, причастных к его исчезновению.
Источник: Следственный комитет