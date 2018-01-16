ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22-23 марта 2018 года в Москве состоится IX Международный форум «Экология». Мероприятие пройдет при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств. Цели форума: совершенствование государственной политики в сфере охраны окружающей среды, формирование условий для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом.

Среди участников Форума - представители профильных органов государственной власти, науки, общественных организаций, промышленных и транспортных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы экологических услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экологических технологий и оборудования. В рамках отраслевой повестки участники обсудят меры поддержки регионов в целях решения экологических проблем и механизмы содействия перспективным экологическим проектам.

Двухдневная деловая программа Форума включает 16 дискуссионных мероприятий по 10 тематическим направлениям. Также в рамках форума предусмотрена выставочная экспозиция. На выставке будут представлены новейшие экологические технологии и оборудование.