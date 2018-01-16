В Москве на форуме "Экология" обсудят вопросы охраны окружающей среды
Среди участников Форума - представители профильных органов государственной власти, науки, общественных организаций, промышленных и транспортных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы экологических услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экологических технологий и оборудования. В рамках отраслевой повестки участники обсудят меры поддержки регионов в целях решения экологических проблем и механизмы содействия перспективным экологическим проектам.
Двухдневная деловая программа Форума включает 16 дискуссионных мероприятий по 10 тематическим направлениям. Также в рамках форума предусмотрена выставочная экспозиция. На выставке будут представлены новейшие экологические технологии и оборудование.