ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начали испытывать умные браслеты, следящие за состоянием здоровья сотрудников пожарно-спасательных отрядов во время чрезвычайных происшествий. Браслеты в рамках эксперимента выдали сотрудникам государственного казённого учреждения «Пожарно-спасательный центр» № 213 в Зеленограде. С помощью этих устройств можно определять местонахождение спасателя. Если его самочувствие ухудшилось или он потерял сознание, в штаб пожаротушения поступит сигнал и на место вышлют подкрепление.

«В браслеты встроен GPS/ГЛОНАСС-приёмник. Устройства обладают функцией контроля неподвижности: если сотрудник с браслетом не двигается в течение 30 секунд, на мобильный пост безопасности поступает тревожный сигнал. Кроме того, спасатель может отправлять сигнал тревоги самостоятельно — сообщение поступит на мобильной пост безопасности и всем его коллегам, носящим умные браслеты», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что с помощью браслетов глава спасательного отряда сможет теперь более оперативно управлять тушением пожара, а также предупреждать сотрудников о приближении к опасным зонам, отправляя короткие сообщения на устройства. Кроме того, на браслеты приходят напоминания о правилах безопасности и о какой-либо важной рабочей задаче.

Умные браслеты работают в радиусе трёх километров от поста мобильной безопасности, но при использовании ретрансляторов расстояние увеличивается до 50 километров. Устройствами можно пользоваться при температуре от минус 30 до плюс 55 градусов по Цельсию.

Зеленоградским спасателям выдали комплект оборудования с браслетами для опытной эксплуатации. Если пилотный проект будет признан успешным, устройства поступят на вооружение других пожарных отрядов столицы.