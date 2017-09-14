ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 сентября в Екатерининском парке с 11:00 до 19:00 пройдет Work Picnic.

Его цели — привлечь молодежь к участию в программе стажировок «Москва моими глазами», проинформировать об интересных вакансиях, а также предоставить молодым людям без опыта работы возможность сориентироваться в карьерных предпочтениях.

В программе пикника тематические мастер-классы «Самопрезентация», «Успешное прохождение собеседования», «Технология поиска работы», «Общаться? Легко!» и «Резюме — первый шаг на пути профессиональной карьеры», квест «В погоне за будущим» и тесты для профессионального самоопределения.