ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Финал национального чемпионата WorldSkills Russia для студентов вузов впервые пройдёт в Москве с 28 ноября по 1 декабря. Площадкой для соревнований станет павильон № 75 ВДНХ.

Участниками чемпионата станут около 400 человек из 77 вузов страны, в том числе представители 25 московских высших учебных заведений.

Оценивать квалификацию конкурсантов будут по 31 специальности. Их распределят по шести блокам профессий: информационные и коммуникационные технологии, искусство и дизайн, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги.

Один из блоков — FutureSkills — посвящён профессиям будущего. В их числе реверсивный инжиниринг, инженерия космических систем, технологии композитов, прототипирование, лазерные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование для компьютерных игр.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, цель которого — повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. Участники экзаменов и чемпионатов, проводимых в рамках этого движения, показывают профессиональное мастерство не только своим педагогам, но и экспертам, среди которых есть представители крупных компаний. Так школьники и студенты знакомятся с будущими работодателями.

Первый российский чемпионат WorldSkills состоялся в Москве в 2012 году и проходил всего по шести специальностям: «сварочное производство», «косметология», «парикмахерское искусство», «поварское дело», «окраска автомобилей» и «автомеханика».