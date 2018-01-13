В Москве за покушение на получение взятки осуждены бывший инспектор ДПС и его посредник
13.01.2018, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего теперь уже бывшего инспектора взвода ДПС 2 БП ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Олега Никитина и 24-летнего жителя столицы Павла Нежинского. Никитин осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, в значительном размере), Нежинский - по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).
Установлено, что в апреле 2017 года Никитин, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил автомобиль марки "Хонда Пилот" за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. За несоставление в отношении водителя протокола об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и непривлечение к ответственности инспектор ДПС высказал требование о передаче ему денежных средств в размере 100 тыс. рублей.
В связи с тем, что у водителя названной суммы с собой не оказалось, они договорились встретиться вечером. При этом для получения денег непосредственно от правонарушителя Никитин привлёк своего знакомого Нежинского.
В этот же день Нежинский встретился с водителем, обговорил условия передачи взятки, однако получить денежные средства не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
С учётом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил Никитина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишён права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. Нежинский приговорён к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.
Установлено, что в апреле 2017 года Никитин, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил автомобиль марки "Хонда Пилот" за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. За несоставление в отношении водителя протокола об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и непривлечение к ответственности инспектор ДПС высказал требование о передаче ему денежных средств в размере 100 тыс. рублей.
В связи с тем, что у водителя названной суммы с собой не оказалось, они договорились встретиться вечером. При этом для получения денег непосредственно от правонарушителя Никитин привлёк своего знакомого Нежинского.
В этот же день Нежинский встретился с водителем, обговорил условия передачи взятки, однако получить денежные средства не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
С учётом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил Никитина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишён права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. Нежинский приговорён к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.
Источник: Генеральная прокуратура