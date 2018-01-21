В Москве завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию
21.01.2018, 13:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 января в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в заключительный соревновательный день Чемпионата Европы по фигурному катанию разыграны два комплекта наград. Российские спортсмены выиграли четыре медали.
Первыми определились победители и призёры в спортивных танцах. Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевала «серебро». По итогам выступлений в короткой и произвольной программах дуэт набрал 187,13 балла. Бронзовую награду взяли также россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие по сумме двух прокатов 184,86 балла. Победу в турнире одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (203,16), ставшие чемпионами Европы в четвёртый раз подряд.
Россиянка Алина Загитова выиграла «золото» в женском турнире. Результат дебютантки Чемпионата Европы – 238,24 балла. Серебряным призёром стала Евгения Медведева, в активе которой 232,86 балла. Третье место заняла итальянка Каролина Костнер (204,25).
«Поздравляю Алину Загитову с золотой наградой. Фантастическое выступление, очень выразительное, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Сильно порадовало яркое возвращение после серьёзной травмы Евгении Медведевой. Её серебряная медаль равнозначна «золоту». Настолько эмоциональной и уверенной была её произвольная программа! Несмотря обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, они совсем разные».
«Конечно, поздравляю Катю Боброву и Диму Соловьева с «серебром» среди танцевальных пар. Они показали красивую, трогательную историю и заодно установили личный рекорд – лучший результат на международных соревнованиях в карьере. Такой же личный рекорд установила пара Степанова - Букин, завоевавшая бронзовую награду. Их катание в этот вечер было безупречным», – заметил глава Минспорта России.
«На Чемпионате Европы российские фигуристы выиграли девять из 12 возможных медалей. Это закономерный успех. Уверен, он станет стимулом для ребят на дальнейших стартах в сезоне», – подчеркнул Павел Колобков.
Напомним, ранее в соревнованиях среди спортивных пар «золото» завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, «серебро» – Ксения Столбова и Фёдор Климов, «бронзу» – Наталья Забияко и Александр Энберт. В мужском турнире серебряным призёром стал Дмитрий Алиев, а бронзовую медаль выиграл Михаил Коляда.
Первыми определились победители и призёры в спортивных танцах. Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевала «серебро». По итогам выступлений в короткой и произвольной программах дуэт набрал 187,13 балла. Бронзовую награду взяли также россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие по сумме двух прокатов 184,86 балла. Победу в турнире одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (203,16), ставшие чемпионами Европы в четвёртый раз подряд.
Россиянка Алина Загитова выиграла «золото» в женском турнире. Результат дебютантки Чемпионата Европы – 238,24 балла. Серебряным призёром стала Евгения Медведева, в активе которой 232,86 балла. Третье место заняла итальянка Каролина Костнер (204,25).
«Поздравляю Алину Загитову с золотой наградой. Фантастическое выступление, очень выразительное, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Сильно порадовало яркое возвращение после серьёзной травмы Евгении Медведевой. Её серебряная медаль равнозначна «золоту». Настолько эмоциональной и уверенной была её произвольная программа! Несмотря обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, они совсем разные».
«Конечно, поздравляю Катю Боброву и Диму Соловьева с «серебром» среди танцевальных пар. Они показали красивую, трогательную историю и заодно установили личный рекорд – лучший результат на международных соревнованиях в карьере. Такой же личный рекорд установила пара Степанова - Букин, завоевавшая бронзовую награду. Их катание в этот вечер было безупречным», – заметил глава Минспорта России.
«На Чемпионате Европы российские фигуристы выиграли девять из 12 возможных медалей. Это закономерный успех. Уверен, он станет стимулом для ребят на дальнейших стартах в сезоне», – подчеркнул Павел Колобков.
Напомним, ранее в соревнованиях среди спортивных пар «золото» завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, «серебро» – Ксения Столбова и Фёдор Климов, «бронзу» – Наталья Забияко и Александр Энберт. В мужском турнире серебряным призёром стал Дмитрий Алиев, а бронзовую медаль выиграл Михаил Коляда.
Источник: http://www.minsport.gov.ru