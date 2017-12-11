ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 25 суток уникальный агитационный состав пересёк 18 регионов России. 12 декабря поезд помощи ЛДПР возвращается обратно в столицу. Активисты и представители партии утром встретят его на Киевском вокзале Москвы.

Утром 12 декабря на Киевский вокзал Москвы прибывает очередной агитационный состав ЛДПР. Пассажиры поезда помощи привезли в столицу тысячи обращений, многие из которых, возможно, лягут в основу новых законопроектов партии.

Начав своё движение по стране в середине ноября, 25 суток спустя агитационный состав ЛДПР 12 декабря возвращается в Москву. Партийную команду поезда помощи на перроне Киевского вокзала столицы встретят близкие, друзья и единомышленники.

Прибытие спецпоезда на Киевский вокзал запланировано 12 декабря в 10.08 московского времени.