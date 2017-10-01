ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне в полицию Мурманска поступило сообщение от очевидцев о том, что в салоне троллейбуса неизвестный выстрелил из оружия. Находящийся недалеко от места происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл на место и задержал правонарушителя.

Как пояснили водитель и кондуктор троллейбуса, выстрел был произведён в процессе движения в период с 22.30 до 22.40, в салоне находилось несколько пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиров эвакуировали из салона троллейбуса до прибытия правоохранителей.

Нарушителя доставили в полицию. Правоохранители изъяли у него сигнальный пистолет, из которого был произведён выстрел. Житель областного центра 1986 года рождения находился в состоянии опьянения и пояснить причину своего поступка не мог. В настоящее время злоумышленник задержан и помещён в изолятор временного содержания.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.