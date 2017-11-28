ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории особой экономической зоны "Алабуга" корпорация "ТехноНиколь" планирует построить завод по производству монтажной пены. Инвестиции в строительство завода составят порядка 600 млн рублей. Производство планируется начать в первой половине 2018 года, его мощность составит 13 тыс. тонн продукции в год.

Развитие российского производства монтажных пен будет способствовать импортозамещению на рынке, где на данный момент доля импортных производителей составляет около 60%. Новый завод в Республике Татарстан будет выпускать продукцию не только для внутреннего рынка, но и на экспорт - в страны СНГ, Восточной Европы, страны Прибалтики.

Уже в ближайшее время за счёт строительства новых производственных мощностей Технониколь рассчитывает войти в ТОП 3 крупнейших производителей монтажных пен на территории ЕврАзЭс. До 2025 года компания Технониколь планирует занять существенную позицию на рынке монтажных пен и встать наравне с крупнейшими мировыми производителями.

Технониколь является одним из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов. Сегодня Технониколь - это 51 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных центров, 22 представительства в 17 странах мира. Продукция поставляется в 90 государств. Штаб-квартиры Технониколь располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса Технониколь за 2016 год составила 70 млрд рублей.