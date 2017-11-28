В ОЭЗ "Алабуга" откроют завод по производству монтажных пен
28.11.2017, 20:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории особой экономической зоны "Алабуга" корпорация "ТехноНиколь" планирует построить завод по производству монтажной пены. Инвестиции в строительство завода составят порядка 600 млн рублей. Производство планируется начать в первой половине 2018 года, его мощность составит 13 тыс. тонн продукции в год.
Развитие российского производства монтажных пен будет способствовать импортозамещению на рынке, где на данный момент доля импортных производителей составляет около 60%. Новый завод в Республике Татарстан будет выпускать продукцию не только для внутреннего рынка, но и на экспорт - в страны СНГ, Восточной Европы, страны Прибалтики.
Уже в ближайшее время за счёт строительства новых производственных мощностей Технониколь рассчитывает войти в ТОП 3 крупнейших производителей монтажных пен на территории ЕврАзЭс. До 2025 года компания Технониколь планирует занять существенную позицию на рынке монтажных пен и встать наравне с крупнейшими мировыми производителями.
Технониколь является одним из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов. Сегодня Технониколь - это 51 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных центров, 22 представительства в 17 странах мира. Продукция поставляется в 90 государств. Штаб-квартиры Технониколь располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса Технониколь за 2016 год составила 70 млрд рублей.
Развитие российского производства монтажных пен будет способствовать импортозамещению на рынке, где на данный момент доля импортных производителей составляет около 60%. Новый завод в Республике Татарстан будет выпускать продукцию не только для внутреннего рынка, но и на экспорт - в страны СНГ, Восточной Европы, страны Прибалтики.
Уже в ближайшее время за счёт строительства новых производственных мощностей Технониколь рассчитывает войти в ТОП 3 крупнейших производителей монтажных пен на территории ЕврАзЭс. До 2025 года компания Технониколь планирует занять существенную позицию на рынке монтажных пен и встать наравне с крупнейшими мировыми производителями.
Технониколь является одним из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов. Сегодня Технониколь - это 51 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных центров, 22 представительства в 17 странах мира. Продукция поставляется в 90 государств. Штаб-квартиры Технониколь располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса Технониколь за 2016 год составила 70 млрд рублей.
Источник: Правительство Татарстана