ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень опасности на 15 октября из-за сильных порывов ветра, сообщает сайт Гидрометцентра России.

«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

В Московском регионе 15 октября будет облачно, ожидается местами сильный дождь. Прогнозируется прохладная погода с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. 