В Подмосковье на 15 октября объявлен "жёлтый" уровень опасности
14.10.2017, 21:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень опасности на 15 октября из-за сильных порывов ветра, сообщает сайт Гидрометцентра России.
«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
В Московском регионе 15 октября будет облачно, ожидается местами сильный дождь. Прогнозируется прохладная погода с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду.
«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
В Московском регионе 15 октября будет облачно, ожидается местами сильный дождь. Прогнозируется прохладная погода с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду.
Источник: http://mosreg.ru