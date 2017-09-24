В Подмосковье обсудили развитие российско-китайских отношений в сфере спорта
24.09.2017, 12:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Мытищах в рамках круглого стола обсудили развитие российско-китайских отношений в сфере спорта, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В Мытищах на одноименной арене состоялся круглый стол, где обсудили перспективы развития российско-китайских отношений в сфере физкультуры и спорта. Обсуждение прошло в рамках подготовки к Российско-китайскому форуму «Партнерство в спорте», который стартует в Сочи в марте следующего года», – говорится в сообщении.
В заседании круглого стола приняли участие представители Министерства физической культуры и спорта Московской области, Российского государственного университета туризма и сервиса, спортивных федераций России и Московской области и Общества китайско-российской дружбы, поясняется в материале.
«Мы видим большой интерес Китая к хоккею, в частности к традициям этого вида спорта в нашей стране. В России это одна из ключевых дисциплин, поэтому мы рады делиться с нашими соседями опытом развития в этой области. В январе мы подписали соглашение с китайскими партнерами о сотрудничестве в рамках физкультуры и спорта. Будем продолжать популяризировать хоккей в Китае, а также обмениваться культурным опытом с этой страной», – сказал министр физической культуры и региона Роман Терюшков, чьи слова приводятся в материале.
Как напомнили в пресс-службе, в январе 2017 года было подписано трехстороннее соглашение между Министерством физической культуры и спорта Московской области, Федерацией хоккея Московской области и Обществом китайско-российской дружбы. Предмет соглашения – взаимодействие стран, направленное на развитие спортивного движения, обмен опытом, популяризацию массового и профессионального спорта, а также организацию спортивных мероприятий.
Зимой Московскую область посетила китайская делегация, состоящая из шести хоккеистов 2006–2007 года рождения и 11 сопровождающих. Спортсмены провели в России школьные каникулы, в рамках которых занимались хоккеем и изучали российскую культуру, отмечается в пресс-релизе.
«Ребята тренировались на ледовой арене «Балашиха» в составе хоккейной спортшколы «Олимпиец». В программу спортсменов входили ежедневные тренировки на льду и земле, теоретические занятия с тренерами, товарищеские матчи со школами «Кристалл» (Электросталь) и «Атлант» (Мытищи), выезды на матчи Континентальной хоккейной лиги, а также экскурсии», – добавляется в сообщении.
Ребята не только получали опыт от российских «коллег», но и посмотрели достопримечательности Москвы и Московской области. По итогам каникул Минспорта Подмосковья, ФХМО и Общество китайско-российской дружбы подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, заключается в сообщении.
«В Мытищах на одноименной арене состоялся круглый стол, где обсудили перспективы развития российско-китайских отношений в сфере физкультуры и спорта. Обсуждение прошло в рамках подготовки к Российско-китайскому форуму «Партнерство в спорте», который стартует в Сочи в марте следующего года», – говорится в сообщении.
В заседании круглого стола приняли участие представители Министерства физической культуры и спорта Московской области, Российского государственного университета туризма и сервиса, спортивных федераций России и Московской области и Общества китайско-российской дружбы, поясняется в материале.
«Мы видим большой интерес Китая к хоккею, в частности к традициям этого вида спорта в нашей стране. В России это одна из ключевых дисциплин, поэтому мы рады делиться с нашими соседями опытом развития в этой области. В январе мы подписали соглашение с китайскими партнерами о сотрудничестве в рамках физкультуры и спорта. Будем продолжать популяризировать хоккей в Китае, а также обмениваться культурным опытом с этой страной», – сказал министр физической культуры и региона Роман Терюшков, чьи слова приводятся в материале.
Как напомнили в пресс-службе, в январе 2017 года было подписано трехстороннее соглашение между Министерством физической культуры и спорта Московской области, Федерацией хоккея Московской области и Обществом китайско-российской дружбы. Предмет соглашения – взаимодействие стран, направленное на развитие спортивного движения, обмен опытом, популяризацию массового и профессионального спорта, а также организацию спортивных мероприятий.
Зимой Московскую область посетила китайская делегация, состоящая из шести хоккеистов 2006–2007 года рождения и 11 сопровождающих. Спортсмены провели в России школьные каникулы, в рамках которых занимались хоккеем и изучали российскую культуру, отмечается в пресс-релизе.
«Ребята тренировались на ледовой арене «Балашиха» в составе хоккейной спортшколы «Олимпиец». В программу спортсменов входили ежедневные тренировки на льду и земле, теоретические занятия с тренерами, товарищеские матчи со школами «Кристалл» (Электросталь) и «Атлант» (Мытищи), выезды на матчи Континентальной хоккейной лиги, а также экскурсии», – добавляется в сообщении.
Ребята не только получали опыт от российских «коллег», но и посмотрели достопримечательности Москвы и Московской области. По итогам каникул Минспорта Подмосковья, ФХМО и Общество китайско-российской дружбы подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru