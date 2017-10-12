В Подмосковье с начала года благоустроили около 1,1 тыс. дворов
12.10.2017, 14:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Московской области с начала 2017 года благоустроено почти 1 100 дворов, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
«С начала 2017 года на территории Подмосковья комплексно благоустроено уже 1 097 дворовых территорий. Это 75% от годового плана. Работы ведутся в соответствии с графиком», – приводятся в материале слова Пестова.
По информации официального источника, всего в план комплексного благоустройства на 2017 год включено 1 460 дворовых территорий, в том числе 130 дворов – по итогам народного голосования на портале «Добродел». В настоящее время работы по комплексному благоустройству находятся в завершающей стадии.
В сообщении также подчеркивается, что есть муниципальные образования, в которых работы уже завершены в полном объеме, – это городские округа Власиха, Восход, Дзержинский, Котельники, Лобня, Люберцы, Молодежный, Реутов, Шаховская и Сергиево-Посадский район.
«Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Московской области уже третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015 и 2016 годы было благоустроено 3 194 дворовых территории», – цитирует пресс-служба Пестова.
Комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам, которые предусмотрены областным законом «О благоустройстве». Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места. Каждый двор должен иметь элементы озеленения и благоустроенные контейнерные площадки для сбора мусора. Также обязательным элементом является информационный стенд, на котором управляющие компании должны размещать и регулярно обновлять важную для жителей информацию, заключается в релизе.
«С начала 2017 года на территории Подмосковья комплексно благоустроено уже 1 097 дворовых территорий. Это 75% от годового плана. Работы ведутся в соответствии с графиком», – приводятся в материале слова Пестова.
По информации официального источника, всего в план комплексного благоустройства на 2017 год включено 1 460 дворовых территорий, в том числе 130 дворов – по итогам народного голосования на портале «Добродел». В настоящее время работы по комплексному благоустройству находятся в завершающей стадии.
В сообщении также подчеркивается, что есть муниципальные образования, в которых работы уже завершены в полном объеме, – это городские округа Власиха, Восход, Дзержинский, Котельники, Лобня, Люберцы, Молодежный, Реутов, Шаховская и Сергиево-Посадский район.
«Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Московской области уже третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015 и 2016 годы было благоустроено 3 194 дворовых территории», – цитирует пресс-служба Пестова.
Комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам, которые предусмотрены областным законом «О благоустройстве». Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места. Каждый двор должен иметь элементы озеленения и благоустроенные контейнерные площадки для сбора мусора. Также обязательным элементом является информационный стенд, на котором управляющие компании должны размещать и регулярно обновлять важную для жителей информацию, заключается в релизе.
Источник: http://mosreg.ru