ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перевод на природный газ общественного транспорта позволит сократить расходы на топливо в два раза. Об этом стало известно на встрече врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с представителями ПАО «Газпром» во вторник, 30 января.

Во время встречи стороны рассмотрели развитие рынка газомоторного топлива на территории Приморского края.

«Сейчас выпускается около 150 единиц различной техники, работающей на газомоторном топливе. Перевод транспорта на природный газ позволит снизить расходы на топливо в два раза, а следовательно и топливную составляющую в стоимости услуг по логистике, в том числе пассажирским перевозкам», – отметил заместитель генерального директора по работе с органами власти и реализации зарубежных проектов ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Воробьёв.

Он также добавил, что сейчас действует государственная программа, по которой в 2019 будет направлено 2,5 миллиарда рублей на субсидирование закупки газомоторных автобусов.

Андрей Тарасенко заявил, что необходимо перевести технику в крае – дорожную, сельскохозяйственную, автобусы – на природный газ.

«До 15 февраля все главы и органы исполнительной власти Приморского края должны отчитаться о количестве техники в подведомственных учреждениях муниципальной и краевой собственности, которую нужно перевести на газомоторное топливо», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, глава региона поручил руководителю департамента земельных и имущественных отношений Приморья Александру Подольскому найти подходящий участок для строительства газозаправочной станции.

«У нас есть льготное предоставление земельных участков, например в рамках Свободного порта Владивосток, а также ряд льгот, предусмотренных для резидентов ТОР», – добавил врио Губернатора края.

Также представители «Газпрома» обозначили сроки подключения районов Приморья к природному газу.

«В планах компании подвести природный газ в Уссурийск и Спасск-Дальний до конца текущего года», – сообщили они.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором одним из критериев качественных пассажирских перевозок стало наличие оборудования для использования газомоторного топлива. Внесение изменений в федеральный закон позволит получать дополнительные баллы газомоторному пассажирскому транспорту на конкурсах по распределению маршрутов.