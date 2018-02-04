ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проекты энергосбережения, модернизации котельных и создания электронной модели ЖКХ обсудил вице-губернатор Приморья Гагик Захарян с директором Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Русланом Тулагановым.

Как сообщил Руслан Тулаганов, Ростелеком всерьёз рассматривает рынок ЖКХ для вложения инвестиций и реализации крупных проектов.

«Мы активно идём в прикладные проекты в жилищно-коммунальном комплексе. Сегодня уже реализуем один из них – модернизируем котельную в Артёме, выступая как подрядчики», – отметил руководитель филиала, добавив, что компания готова предложить различные варианты сотрудничества.

Гагик Захарян подчеркнул, что Администрация Приморья заинтересована в проектах по развитию жилищно-коммунального хозяйства.

«Прежде всего, нас интересуют программы энергосбережения уличного освещения городов края, школ и больниц, а также модернизация объектов ЖКХ», – обозначил заместитель главы региона.

По мнению сторон, одним из перспективных направлений модернизации ЖКХ региона станет внедрение системы «Умный город».

«Данные цифровые продукты помогают снизить затраты и повысить оперативность управления ресурсами в сфере ЖКХ. Эти сервисы входят в систему «Умный город», – уточнил Руслан Тулаганов.

Так, по словам директора приморского филиала, энергоэффективное уличное освещение помогает до 75% экономить на потреблении электроэнергии и до 45% – на эксплуатации. Сервис в онлайн-режиме контролирует все параметры работы системы освещения и своевременно выявляет аварийные ситуации.

«Благодаря информационным сервисам можно мониторить потребление электричества и эффективно управлять энергоресурсами на любых объектах. В многоквартирных жилых домах они позволяют экономить до 55% потребляемой электроэнергии. На протяжённых объектах, таких как трубопровод, способствуют оптимизации расходов на эксплуатацию и экономии на потреблении ресурсов до 65%», – сообщил Руслан Тулаганов.

Присутствующий на встрече директор департамента прикладных проектов макрофилиала «Дальний Восток» Андрей Клявлин отметил, что такие сервисы позволяют контролировать работу систем онлайн, своевременно выявлять аварийные ситуации и факты несанкционированного подключения.