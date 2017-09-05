ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае для строительства терминала для перевалки зерновых грузов проектной мощностью 33,5 млн т зерна в год.



Терминал будет предназначен для приёма и обработки судов грузоподъёмностью до 91 300 т. Проект реализуется за счёт средств инвестора – АО «Объединённая зерновая компания» и его дочернего общества – ООО «Дальневосточный зерновой терминал».

Терминал планируется построить на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства терминала предусматривается создание искусственного земельного участка.

В состав терминала войдут пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры. Терминал будет предназначен для приёма и обработки судов грузоподъёмностью до 91 300 т.

Принятое решение направлено на развитие портовой инфраструктуры Приморского края, позволит создать новые рабочие места в регионе.