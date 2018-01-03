В России изменились бланки полисов ОСАГО
03.01.2018, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С января 2018 года в стране появилась новая форма ОСАГО, дополненная двухмерным штриховым кодом в верхнем правом углу.
Отсканировав QR-код, можно будет в режиме онлайн получить подробные сведения о собственнике автомобиля, лицах, допущенных к управлению, страховом полисе, фирме-страховщике и так далее. Таким образом страховщики намерены бороться с подделкой полисов ОСАГО.
Кроме того, с января вступили в силу и новые правила оформления полисов добровольного страхования КАСКО. Теперь отказаться от ненужной страховки (так называемый период охлаждения) можно будет в течение 14, а не 5 дней, как это было раньше. Предполагается, что это позволит водителям избавиться от навязанных полисов.
Отсканировав QR-код, можно будет в режиме онлайн получить подробные сведения о собственнике автомобиля, лицах, допущенных к управлению, страховом полисе, фирме-страховщике и так далее. Таким образом страховщики намерены бороться с подделкой полисов ОСАГО.
Кроме того, с января вступили в силу и новые правила оформления полисов добровольного страхования КАСКО. Теперь отказаться от ненужной страховки (так называемый период охлаждения) можно будет в течение 14, а не 5 дней, как это было раньше. Предполагается, что это позволит водителям избавиться от навязанных полисов.
Источник: Вологодская область