ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Принято решение отложить внедрение электронных ветеринарных сертификатов, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Обсуждали вопросы с введением электронных ветеринарных сертификатов. Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов для того, чтобы процесс внедрения и подключения новых товарных групп был наиболее мягким и не приводил к перебоям с поставками", - пояснил Орешкин.

По словам министра, также были обсуждены вопросы развития экспорта, включения российских компаний в глобальные цепочки производства тех или иных товаров, в том числе продуктов питания. "Моё министерство будет работать над тем, чтобы помочь малому бизнесу получать те сертификаты, которые признаются крупнейшими компаниями мира, и тем самым стать частью мирового рынка", - сказал Орешкин.