В России проходит акция "Белые журавли"
03.09.2017, 09:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 сентября в России проходит акция «Белые журавли», приуроченная ко Дню памяти жертв Беслана и ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Активисты региональных отделений Российского движения школьников проводят сегодня «Уроки мира» - в небо полетят сотни белых шаров.
В Беслане в «Парке ангелов» посадят саженцы дагестанских платанов.
В вузах страны пройдет акция «Помним Беслан», в рамках которой в небо в память о жертвах трагедии будут запущены белые шары.
События в Беслане являются одной из самых трагических страниц в истории России. В городе Беслан 1-3 сентября 2004 года в результате захвата террористами школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысяч человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети.
Активисты региональных отделений Российского движения школьников проводят сегодня «Уроки мира» - в небо полетят сотни белых шаров.
В Беслане в «Парке ангелов» посадят саженцы дагестанских платанов.
В вузах страны пройдет акция «Помним Беслан», в рамках которой в небо в память о жертвах трагедии будут запущены белые шары.
События в Беслане являются одной из самых трагических страниц в истории России. В городе Беслан 1-3 сентября 2004 года в результате захвата террористами школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысяч человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети.
Источник: Минобрнауки