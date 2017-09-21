В России усовершенствуют деятельность государственных научных центров
21.09.2017, 11:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму внесён законопроект, направленный на совершенствование деятельности государственных научных центров. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Действующей редакцией Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный закон №127-ФЗ) предусмотрено, что научной организации, которая имеет уникальную научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание, Правительством России может присваиваться статус ГНЦ.
В соответствии с распоряжением Правительства от 24 декабря 2015 года №2660-р статус ГНЦ имеют 43 научные организации.
Несмотря на то что ГНЦ выполняют роль важнейших, а в ряде случаев системообразующих элементов инфраструктуры для развития новых технологий, регулирование порядка отбора научных организаций, претендующих на присвоение статуса ГНЦ, в полной мере не определено. Не получили нормативного закрепления и основные функции ГНЦ.
Законопроектом предлагается привести нормативную базу, регулирующую деятельность ГНЦ, в соответствие с современными условиями и потребностями развития научно-технологического комплекса.
Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон №127-ФЗ статьёй 5.1 «Государственные научные центры Российской Федерации» и признать утратившим силу пункт 2 статьи 5 этого Федерального закона.
В соответствии с законопроектом статус ГНЦ может присваиваться научной организации, которая по итогам оценки и мониторинга результативности её деятельности отнесена к категории лидеров отрасли (научного направления) в России.
Статус ГНЦ и порядок его присвоения определяются Правительством России по представлению федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, согласованному с учредителем научной организации.
Кроме того, определены основные функции ГНЦ, к которым отнесены: проведение исследований и разработок, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития России; создание и практическое применение новых технологий на основе использования результатов интеллектуальной деятельности; осуществление экспертной деятельности; участие в создании и (или) обеспечение функционирования инфраструктуры научной, научно-технической, инновационной деятельности.
Для каждого ГНЦ федеральным органом исполнительной власти или государственной корпорацией, внёсшими представление о присвоении научной организации статуса ГНЦ, по согласованию с её учредителем и Минобрнауки утверждается программа реализации функций государственного научного центра Российской Федерации на среднесрочный и (или) долгосрочный период (далее – программа).
Законопроектом предусмотрено, что в целях обеспечения эффективного выполнения функций по обеспечению научно-технологического развития для ГНЦ устанавливаются меры государственной поддержки в соответствии с законодательством, а также предоставляется ряд прав.
В частности, предлагается установить, что статус ГНЦ будет присваиваться на неопределённый срок. При этом в целях обеспечения объективной оценки деятельности организаций, которым присвоен такой статус, будет проводиться мониторинг результативности их деятельности. Порядок проведения мониторинга устанавливается Правительством России.
В случае утраты научной организацией по результатам мониторинга оснований для присвоения статуса ГНЦ или недостижения результатов, предусмотренных программой, организация утрачивает статус ГНЦ в порядке, устанавливаемом Правительством России, но не ранее чем по истечении трёх лет с даты присвоения этого статуса.
Принятие законопроекта будет способствовать расширению функций и возможностей научных организаций, относящихся к числу лидеров отраслей (научных направлений), совершенствованию механизмов их работы, в том числе в использовании их научного, научно-технического потенциала, реализации приоритетов научно-технологического развития России, создания и практического применения новых технологий.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.
Действующей редакцией Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный закон №127-ФЗ) предусмотрено, что научной организации, которая имеет уникальную научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание, Правительством России может присваиваться статус ГНЦ.
В соответствии с распоряжением Правительства от 24 декабря 2015 года №2660-р статус ГНЦ имеют 43 научные организации.
Несмотря на то что ГНЦ выполняют роль важнейших, а в ряде случаев системообразующих элементов инфраструктуры для развития новых технологий, регулирование порядка отбора научных организаций, претендующих на присвоение статуса ГНЦ, в полной мере не определено. Не получили нормативного закрепления и основные функции ГНЦ.
Законопроектом предлагается привести нормативную базу, регулирующую деятельность ГНЦ, в соответствие с современными условиями и потребностями развития научно-технологического комплекса.
Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон №127-ФЗ статьёй 5.1 «Государственные научные центры Российской Федерации» и признать утратившим силу пункт 2 статьи 5 этого Федерального закона.
В соответствии с законопроектом статус ГНЦ может присваиваться научной организации, которая по итогам оценки и мониторинга результативности её деятельности отнесена к категории лидеров отрасли (научного направления) в России.
Статус ГНЦ и порядок его присвоения определяются Правительством России по представлению федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, согласованному с учредителем научной организации.
Кроме того, определены основные функции ГНЦ, к которым отнесены: проведение исследований и разработок, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития России; создание и практическое применение новых технологий на основе использования результатов интеллектуальной деятельности; осуществление экспертной деятельности; участие в создании и (или) обеспечение функционирования инфраструктуры научной, научно-технической, инновационной деятельности.
Для каждого ГНЦ федеральным органом исполнительной власти или государственной корпорацией, внёсшими представление о присвоении научной организации статуса ГНЦ, по согласованию с её учредителем и Минобрнауки утверждается программа реализации функций государственного научного центра Российской Федерации на среднесрочный и (или) долгосрочный период (далее – программа).
Законопроектом предусмотрено, что в целях обеспечения эффективного выполнения функций по обеспечению научно-технологического развития для ГНЦ устанавливаются меры государственной поддержки в соответствии с законодательством, а также предоставляется ряд прав.
В частности, предлагается установить, что статус ГНЦ будет присваиваться на неопределённый срок. При этом в целях обеспечения объективной оценки деятельности организаций, которым присвоен такой статус, будет проводиться мониторинг результативности их деятельности. Порядок проведения мониторинга устанавливается Правительством России.
В случае утраты научной организацией по результатам мониторинга оснований для присвоения статуса ГНЦ или недостижения результатов, предусмотренных программой, организация утрачивает статус ГНЦ в порядке, устанавливаемом Правительством России, но не ранее чем по истечении трёх лет с даты присвоения этого статуса.
Принятие законопроекта будет способствовать расширению функций и возможностей научных организаций, относящихся к числу лидеров отраслей (научных направлений), совершенствованию механизмов их работы, в том числе в использовании их научного, научно-технического потенциала, реализации приоритетов научно-технологического развития России, создания и практического применения новых технологий.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.
Источник: Правительство России