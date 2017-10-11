В России утверждён стандарт к зарядным станциям для электромобилей

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 50571.7.722–2017/МЭК 60364-7-722:2015 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-722. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Источники питания для электромобилей».



Электромобили, наряду с возобновляемой энергетикой и другими прорывными технологиями, являются одними из основных технических решений, призванных стать ответом на глобальные экологические и климатические вызовы. Применение электромобилей позволяет снизить выбросы парниковых газов, а также практически исключить попадание вредных веществ в атмосферу с первую очередь в местах, наиболее важных для жизни людей – мегаполисах.



Вопросы развития и обеспечения безопасности и совместимости электромобилей являются одним из приоритетных направлений деятельности МЭК, Генеральную Сессию которой во Владивостоке в настоящее время принимает Россия. В МЭК действует ряд технических комитетов, которые разрабатывают требования как непосредственно к оборудованию электромобилей, так и к системам их подключения к электрическим сетям. Россия, являясь членом МЭК, активно изучает и применяет передовой международный опыт в данной области. Напомним, что в настоящее время в России введены и действуют национальные стандарты на основе МЭК по направлению проблематики зарядки электромобилей:



- ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования;



- ГОСТ Р МЭК 62196-1-2013 Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 1. Общие требования;



- ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 2. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и арматуры сети переменного тока.



Отличительной особенностью нового стандарта являются заложенные в него основы для реализации технологии V2G (Vehicle-to-grid), которые в настоящее время активно прорабатываются в Международной электротехнической комиссии (МЭК) и, в части системных требований к электроустановкам.

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