В России запретили проводить палы за пределами своего участка

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гражданам России теперь запрещено разжигать огонь на землях общего доступа, в том числе и в период, когда непосредственной угрозы пожаров нет. Соответственное постановление Правительства России вступило в силу в конце сентября 2017 года. Кроме того, согласно новому документу муниципалитеты должны будут привести в порядок водонапорные башни и установить противопожарные стенки возле пристроек. Завершить эту работу в Приморье необходимо до 10 октября. Специалисты отмечают, что вышеперечисленные меры являются обязательным шагом для обеспечения пожарной безопасности региона, сообщает «Приморская газета».



В октябре в Приморье традиционно начнется осенний пожароопасный период. Чтобы минимизировать ущерб от возгораний, в крае провели целый комплекс противопожарных мероприятий: сделали профилактические выжигания, обустроили минерализованные полосы, а к возможной мобилизации подготовили почти 200 опергрупп пожарны общей численностью более 1,3 тысячи человек.



Данные меры, впрочем, довольно стандартные и проводятся в крае ежегодно. Другое дело, что с 20 сентября в силу вступило постановление российского Правительства, в котором содержатся новые требования по обеспечению пожарной безопасности.



Одно из главных новшеств – на землях общего пользования в населенных пунктах запретили разводить костры, сжигать мусор, траву и иные отходы. Исключение – места, которые органы местного самоуправления установят специально для этих нужд. То есть, условно говоря, теперь огонь можно разводить только на территории своего участка, а вот за забором, где начинаются земли, принадлежащие населению, придется обойтись без палов травы.



Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, раньше разжигать костры за пределами своего участка могли запретить только на время действия особого противопожарного режима. Теперь же данное требование станет обязательным на постоянной основе даже в те месяцы, когда вероятность пожара невелика.



За несоблюдение новой нормы предусмотрена административная ответственность. Так, огонь, разведенный на землях общего доступа, обернется для граждан штрафом до трех тысяч рублей. А если нарушение произойдет во время действия особого противопожарного режима, санкция вырастет до четырёх тысяч рублей. Должностных лиц обязуют выплатить штраф до 15 и 20 тысяч, а юридических – до 200 и 400 тысяч рублей соответственно.



Причем перечисленные выше формы ответственности будут действовать только в том случае, когда самовольный поджог обойдется без последствий. Если же возникнет крупный пожар, физлиц накажут на сумму до пяти тысяч рублей, должностных – до 50 тысяч, а юридических – до 250 тысяч рублей. А в случаях, когда катастрофа обернется человеческими жертвами и тяжелыми травмами, виновники вряд ли обойдутся одним штрафом. В уголовном кодексе теперь прописано наказание до восьми лет лишения свободы.



Помимо запрета на разведение костров в общедоступных зонах, новое постановление правительства ввело новые нормы, касающиеся противопожарной инфраструктуры. Так, в муниципалитетах теперь должны привести в порядок все водонапорные башни. Согласно документу, каждое из этих гидротехнических сооружений должно быть оснащено источником бесперебойного электроснабжения и насосом, чтобы в случае пожара в любой момент можно было организовать подачу воды.



Ещё одно требование: временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий, либо неподалёку от противопожарной стенки. Собственно, такое требование существовало и раньше, но было прописано только в строительных нормах и правилах. Таким образом, норме соответствовали только недавно построенные либо реконструированные объекты. Теперь сооружать противопожарные стенки неподалёку от временных строений будут в обязательном порядке.

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