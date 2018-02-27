В Ростовской области начал работу новый федеральный аграрный научный центр, подведомственный ФАНО России
27.02.2018, 18:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На базе Донского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства путём присоединения к нему Всероссийского научно-исследовательского института экономики и нормативов, Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко и Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института создан Федеральный Ростовский аграрный научный центр.
Новый центр создан в целях проведения комплексных научно-исследовательских работ, усиления координации фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим направлениям развития агропромышленного комплекса региона, в том числе в области растениеводства, земледелия, животноводства, экономике сельскохозяйственного производства, ветеринарии и других научных направлений.
Объединение научно-исследовательских институтов аграрного профиля в единый научный центр позволит обеспечить научного сопровождение междисциплинарных исследований в целях устойчивого развития агропромышленного комплекса, а также будет способствовать развитию научной инфраструктуры и выстраиванию связей с представителями реального сектора экономики.
Проект создания Федерального Ростовского аграрного научного центра одобрен в Правительстве РФ и в Российской академии наук.
Новый центр создан в целях проведения комплексных научно-исследовательских работ, усиления координации фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим направлениям развития агропромышленного комплекса региона, в том числе в области растениеводства, земледелия, животноводства, экономике сельскохозяйственного производства, ветеринарии и других научных направлений.
Объединение научно-исследовательских институтов аграрного профиля в единый научный центр позволит обеспечить научного сопровождение междисциплинарных исследований в целях устойчивого развития агропромышленного комплекса, а также будет способствовать развитию научной инфраструктуры и выстраиванию связей с представителями реального сектора экономики.
Проект создания Федерального Ростовского аграрного научного центра одобрен в Правительстве РФ и в Российской академии наук.
Источник: ФАНО