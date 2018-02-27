ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На базе Донского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства путём присоединения к нему Всероссийского научно-исследовательского института экономики и нормативов, Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко и Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института создан Федеральный Ростовский аграрный научный центр.

Новый центр создан в целях проведения комплексных научно-исследовательских работ, усиления координации фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим направлениям развития агропромышленного комплекса региона, в том числе в области растениеводства, земледелия, животноводства, экономике сельскохозяйственного производства, ветеринарии и других научных направлений.

Объединение научно-исследовательских институтов аграрного профиля в единый научный центр позволит обеспечить научного сопровождение междисциплинарных исследований в целях устойчивого развития агропромышленного комплекса, а также будет способствовать развитию научной инфраструктуры и выстраиванию связей с представителями реального сектора экономики.

Проект создания Федерального Ростовского аграрного научного центра одобрен в Правительстве РФ и в Российской академии наук.