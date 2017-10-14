В Рузском округе до конца года заменят почти 40 км линий освещения
14.10.2017, 20:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ До конца года в рамах программы «Светлый город» в Рузском городском округе заменят около 40 километров линий освещения, почти 1,2 тысячи светильников и 175 опор, сообщает пресс-служба городской администрации сл ссылкой на главу округа Максима Тарханова.
«Больше всего работ предстоит провести в поселке Тучково – здесь в плане стоят 43 улицы. Всего же в округе заменим около 40 километров линий освещения. На реализацию программы «Светлый город» в округе в текущем году затратим 42 миллиона рублей – 80% из этой суммы обеспечивает область, 20% – Рузский округ», – рассказал Максим Тарханов.
Он также отметил, что в следующем году планируется провести еще более масштабные работы – помимо ремонта и модернизации уличного освещения планируется установить подсветку храмов, исторических зданий и воинских мемориалов.
«Больше всего работ предстоит провести в поселке Тучково – здесь в плане стоят 43 улицы. Всего же в округе заменим около 40 километров линий освещения. На реализацию программы «Светлый город» в округе в текущем году затратим 42 миллиона рублей – 80% из этой суммы обеспечивает область, 20% – Рузский округ», – рассказал Максим Тарханов.
Он также отметил, что в следующем году планируется провести еще более масштабные работы – помимо ремонта и модернизации уличного освещения планируется установить подсветку храмов, исторических зданий и воинских мемориалов.
Источник: http://mosreg.ru