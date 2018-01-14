В СК Люберецкого района возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей
Как сообщалось ранее,13 января 2018 года в правоохранительные органы города Люберцы поступила информации о госпитализации в инфекционное отделение ГБУЗ МО "Люберецкая районая больница" 8 детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ "Кадетская школа".
Дослественной проверкой установлено, что работники ООО "Огонёк", оказывая услуги питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения с ООО "Территория вкуса", являющемся исполнителем по муниципальному контракту, 12 января 2018 года, в помещении кухни школы, при приготовлении обеда, допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что повлекло массовое отравление граждан в том числе и детей.
В лечебные учреждения поступило 47 обращений за оказанием медицинской помощи по фактам отравлений, из них 39 несовершеннолетних, 23 человека госпитализировано в медицинские учреждения городского округа Люберцы Московской области.
В настоящее время проведён осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведено изъятие смывов с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды в целях назначения соответствующих судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.