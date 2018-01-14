ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся МОУ "Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы", по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщалось ранее,13 января 2018 года в правоохранительные органы города Люберцы поступила информации о госпитализации в инфекционное отделение ГБУЗ МО "Люберецкая районая больница" 8 детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ "Кадетская школа".

Дослественной проверкой установлено, что работники ООО "Огонёк", оказывая услуги питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения с ООО "Территория вкуса", являющемся исполнителем по муниципальному контракту, 12 января 2018 года, в помещении кухни школы, при приготовлении обеда, допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что повлекло массовое отравление граждан в том числе и детей.

В лечебные учреждения поступило 47 обращений за оказанием медицинской помощи по фактам отравлений, из них 39 несовершеннолетних, 23 человека госпитализировано в медицинские учреждения городского округа Люберцы Московской области.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведено изъятие смывов с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды в целях назначения соответствующих судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.