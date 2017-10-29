ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Самаре произошло ограбление пенсионерки 1928 года рождения. Женщина немедленно обратилась за помощью к сотрудникам полиции и рассказала полицейским, что около одного из домов на улице Аэродромной из её рук вырвали сумку, в которой находился сотовый телефон. Преступление произошло в считанные секунды, однако, пожилая женщина не растерялась и побежала за своим обидчиком, но через некоторое время упустила его из виду. Пенсионерка сообщила сотрудникам полиции приметы напавшего, а также направление, в котором злоумышленник скрылся. Работая на месте происшествия, полицейские обнаружили похищенную сумку, которую злоумышленник выбросил, забрав из неё сотовый телефон.

Оперативники уголовного розыска в результате проверки мест возможного сбыта похищенного обнаружили гаджет, принадлежащий потерпевшей. В ходе дальнейших оперативных мероприятий, были получены сведения о возможной причастности к преступлению жителя другой области 1989 года рождения. По информации полицейских мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.