В Санкт-Петербурге женщина признана виновной в похищении ребенка
23.09.2017, 12:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимой Натальи Фёдоровой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Следствием и судом установлено, что Фёдорова 2 февраля 2017, находясь в квартире одного из домов по улице Чебышевской в Петергофе, похитила мобильный телефон жильца квартиры стоимостью более 3 тысяч рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылась. Затем, в этот же день, Фёдорова из помещения школы № 416, расположенной в доме 1/35 на Эрлеровском бульваре, похитила коляску с находящимся в ней спящим двухлетним мальчиком. С ребёнком она добралась до жилого дома по проспекту Стачек, где в тот же день была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, судом удовлетворён иск о компенсации морального вреда на сумму 200 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что Фёдорова 2 февраля 2017, находясь в квартире одного из домов по улице Чебышевской в Петергофе, похитила мобильный телефон жильца квартиры стоимостью более 3 тысяч рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылась. Затем, в этот же день, Фёдорова из помещения школы № 416, расположенной в доме 1/35 на Эрлеровском бульваре, похитила коляску с находящимся в ней спящим двухлетним мальчиком. С ребёнком она добралась до жилого дома по проспекту Стачек, где в тот же день была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, судом удовлетворён иск о компенсации морального вреда на сумму 200 тысяч рублей.
Источник: Следственный комитет России