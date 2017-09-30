В Санкт-Петербурге арестован сотрудник коллекторской службы, его действия квалифицированы следствием как вымогательство
30.09.2017, 21:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту противоправных действий коллекторов. В настоящее время их действия следователями СКР квалифицированы как вымогательство (п. "а" ч.2 ст. 163 УК РФ).
Установлено, что в 2017 году группа лиц из числа коллекторских структур неоднократно вымогала у жителей города, бравших денежный займ в микрофинансовой организации, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам, денежные средства, многократно превышающие суммы долга. Действия злоумышленников носили исключительно циничный и издевательский характер, они угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких.
Данное уголовное дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. В кратчайшие сроки следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался уроженец города Ульяновска 31-летний Рустам Мавлютов, оператор контакт-центра ООО МФО "Бутик финансовых отношений". Незамедлительно следователи и сотрудники полиции вылетели в город Ульяновск, где при содействий региональных правоохранительных органов задержали Мавлютова. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
Задержанный был этапирован в Санкт-Петербург из Ульяновска. Сегодня, 30 сентября 2017 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Установлено, что в 2017 году группа лиц из числа коллекторских структур неоднократно вымогала у жителей города, бравших денежный займ в микрофинансовой организации, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам, денежные средства, многократно превышающие суммы долга. Действия злоумышленников носили исключительно циничный и издевательский характер, они угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, позорящие потерпевших и их близких.
Данное уголовное дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. В кратчайшие сроки следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался уроженец города Ульяновска 31-летний Рустам Мавлютов, оператор контакт-центра ООО МФО "Бутик финансовых отношений". Незамедлительно следователи и сотрудники полиции вылетели в город Ульяновск, где при содействий региональных правоохранительных органов задержали Мавлютова. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
Задержанный был этапирован в Санкт-Петербург из Ульяновска. Сегодня, 30 сентября 2017 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет