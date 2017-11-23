В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра
23.11.2017, 21:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 ноября, начиная с 01:00 до 04:00 часов, ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 12-16 м/с.
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
при ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";
- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
при ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";
- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.
Источник: МЧС РФ