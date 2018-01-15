В Санкт-Петербурге продлен период запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов
15.01.2018, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение продлить срок запрета выхода на лёд водоёмов, расположенных в черте города
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу информирует жителей и гостей города о том, что срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в черте Петербурга, продлён до 1 февраля 2018 года.
Напомним, сегодня, 15 января, должен был истечь срок первого периода запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, определённый Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 "Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге" с 17 ноября 2017 года. Однако решением губернатора Северной столицы этот срок продлён до начала февраля.
Связано это в первую очередь с неустойчивыми показателями температуры воздуха, постоянно меняющимися с "минуса" на "плюс", в результате чего образования надёжного ледового покрытия практически не происходит. Поэтому с таким предложение к главе города обратились сами петербургские спасатели.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает - выход на лёд, а тем более выезд на него на автотранспорте крайне опасен! Но если вы всё-таки решили отправиться на ледовые просторы, помните, что чрезвычайно опасным фактором в этом случае является тонкий непрочный лёд. Безопасная же толщина льда для одиночного пешехода составляет 7-10 см, для группы людей – 12 см, а для легкового автомобиля – 20-25 см.
В принципе, прочность льда можно определить и визуально: прозрачный лёд с синеватым оттенком – прочный; молочно-мутный, серый или с желтоватым оттенком – ненадёжен. Лёд непрочен также в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и под мостами.
При этом надо иметь в виду, что, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.
А у Ладожского озера, излюбленного места наших рыбаков есть одна коварная особенность – при определённых погодных условиях даже самый крепкий и надёжный лёд может разрушиться в течение 2-3 часов.
Ещё несколько советов для любителей зимней рыбалки:
- не ловите рыбу далеко от берега, какого бы клёва там не было
- помните: пробивать лунки можно только на расстоянии 5-6 м одна от другой
- всегда имейте под рукой верёвку длинной 12-15 метров, передвигайтесь по льду скользящим шагом
- наиболее прочен лёд синего или зеленоватого цвета
- нельзя выходить на лёд в местах, где установлены знаки безопасности.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу информирует жителей и гостей города о том, что срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в черте Петербурга, продлён до 1 февраля 2018 года.
Напомним, сегодня, 15 января, должен был истечь срок первого периода запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, определённый Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 "Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге" с 17 ноября 2017 года. Однако решением губернатора Северной столицы этот срок продлён до начала февраля.
Связано это в первую очередь с неустойчивыми показателями температуры воздуха, постоянно меняющимися с "минуса" на "плюс", в результате чего образования надёжного ледового покрытия практически не происходит. Поэтому с таким предложение к главе города обратились сами петербургские спасатели.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает - выход на лёд, а тем более выезд на него на автотранспорте крайне опасен! Но если вы всё-таки решили отправиться на ледовые просторы, помните, что чрезвычайно опасным фактором в этом случае является тонкий непрочный лёд. Безопасная же толщина льда для одиночного пешехода составляет 7-10 см, для группы людей – 12 см, а для легкового автомобиля – 20-25 см.
В принципе, прочность льда можно определить и визуально: прозрачный лёд с синеватым оттенком – прочный; молочно-мутный, серый или с желтоватым оттенком – ненадёжен. Лёд непрочен также в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и под мостами.
При этом надо иметь в виду, что, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.
А у Ладожского озера, излюбленного места наших рыбаков есть одна коварная особенность – при определённых погодных условиях даже самый крепкий и надёжный лёд может разрушиться в течение 2-3 часов.
Ещё несколько советов для любителей зимней рыбалки:
- не ловите рыбу далеко от берега, какого бы клёва там не было
- помните: пробивать лунки можно только на расстоянии 5-6 м одна от другой
- всегда имейте под рукой верёвку длинной 12-15 метров, передвигайтесь по льду скользящим шагом
- наиболее прочен лёд синего или зеленоватого цвета
- нельзя выходить на лёд в местах, где установлены знаки безопасности.
Источник: МЧС РФ