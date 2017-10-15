ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках 137-й Ассамблеи прошёл Форум молодых парламентариев Межпарламентского союза, где обсуждались вопросы молодёжной политики, направления деятельности молодёжных организаций, актуальные проблемы современности.

В своём выступлении на форуме член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева подчеркнула, что молодые люди должны иметь возможность проявить себя в профессии и общественной работе, прежде чем делать карьеру в политике. Она рассказала, что для этого в России работают молодёжные парламенты и правительства в регионах, при Совете Федерации и так далее.

По итогам работы Форума председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов обратил внимание на то, что если не вовлекать в политику молодёжь, особенно — активных студентов, то развитие парламентаризма может существенно затормозиться. "Недаром мы приглашаем на заседания Совета Федерации студентов вузов, понимая, что у них огромный потенциал повлиять позитивно на развитие России", — сказал сенатор.

Андрей Кутепов сообщил, что скоро в разных районах Санкт-Петербурга пройдут серии встреч с молодёжью, которая заинтересована в развитии парламентаризма и интересуется его задачами.



В работе форума с российской стороны приняли участие представители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.